盛港雕塑公园棚架柱子突塌 男子险被击中

（早报讯）盛港雕塑公园走道的棚架，顶部的柱子突然塌下，传来连串巨响，差点击中在棚架旁的男子，险过剃头。

这起事件发生于昨日（1月22日）傍晚6时15分许，地点是位于康埔桦街的盛港雕塑公园。

《联合晚报》记者昨晚接获读者通报到场时，目睹棚架周围已被拉起封锁线，防止民众靠近。

通报的读者谢先生（41岁，餐馆经理）受访说，当时他正在公园跑步，跑过棚架不到一分钟，突然听到一声巨响。

“我回头一看，竟看到棚架顶部的一段柱子掉下来，一名站在棚架旁的男子吓得马上躲开。”

居民费伦炎（65岁，退休）也说，他当时在棚架附近的游乐场看着孙子玩乐，突然听到“砰”的一声，马上朝声音的方向看去，发现棚架柱子竟然塌下了。

他也看到一名距离棚架约一米的男子，原本看着手机，但对方被柱子塌下吓坏了，当下立即跑开。

“当时没有什么人在公园走动，所以没太多人注意到柱子塌下来，在旁边食阁用餐的人过后才走出来一探究竟。”

另一居民罗亚助（62岁，经理）则说，“棚架在几个月前才刚被翻新过，不知道为何会突然塌下。”

读者谢先生则表示，据在场的居民跟他说，之前棚架的柱子也曾倒下，那次也是无人受伤。

白沙—榜鹅市镇理事会回复《联合晚报》询问时表示，市镇会已封锁受影响范围并进行移除、维修和替换等工作。

“市镇会目前正在与承包商合作，把棚架上塌下的柱子移除，并在必要时移除、修理或替换其他受影响部分。我们也会在开放给公众之前，针对整个棚架进行安全检查。”