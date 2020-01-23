丧父后才知被领养 青年屡对养母动粗被判拘留

（早报讯）青年多次对养母动粗，庭上揭露被告14岁丧父后才惊悉自己被领养，与养母关系一度闹僵，昨天（1月22日）被判14天短期拘留令与得遵守12个月日间报到令。

《新明日报》之前报道，被告是20岁青年罗顺发，他面对9项包括触犯妇女宪章、防止骚扰法令、以及蓄意伤人等控状。受害人是他56岁的养母。他之前曾对养母动粗，养母在2016年3月24日取得个人保护令。

根据案情，青年在2016年11月27日下午，趁养母在厨房洗碗时，跟养母要2000元至3000元考取驾照，以便日后当私召车司机。不过，养母认为青年就快入伍，觉得之后再考驾照也不迟。青年为此发火，踢了养母臀部一下，往她右脸挥拳，再捏了她右耳一下。

不仅如此，青年于去年6月23日早上7点半搭德士回家，上楼跟养母要20元还车费，但养母称身上没有那么多钱，只给了青年10元。青年发怒，将养母拉到屋外走廊上，养母担心自身安危，抓着墙壁不放。被告往养母肋骨拳打3下，母亲痛得倒地。

控方表示，被告虽然要求缓刑监视以继续追寻自己的音乐梦，但却无法遵循和缓刑辅导员见面的日子，他不仅更换了日期三次，在第三次时还迟到，似乎没有诚意进行缓刑。

被告求情称曾酗酒图轻生，如今改过自新；闻判后和养母手牵手步出法庭。

代表律师表示，被告和养母间的纠纷源自三大因素。首先，是父亲过世后留下一笔遗产，但因为他年纪还小，经济上需要依赖母亲。

其次，母亲不满意他的前女友。第三，被告不负责任的酗酒行为。被告在2017年5月17日时尝试自杀，这是他第二次向母亲动粗5天后发生的。

母亲同意两人关系已改善，也已认同被告现任女友。据观察，被告与母亲闻判后，还手牵手步出法庭，感情似乎回温。