李总理提醒国人防范武汉肺炎 但不必惊慌

（早报讯）引发武汉肺炎的新型冠状病毒传入本地，李显龙总理提醒国人采取防范措施、做好心理准备，但不必惊慌。

卫生部今晚（1月23日）召开临时记者会，公布我国出现首起确诊新型冠状病毒病例，和一起阳性病例。

李显龙总理在卫生部记者会前，于瑞士达沃斯接受随行媒体访问时强调，本地吸取了2003年沙斯疫情的经验，在基础设施、医院、隔离病房、科学检验等方面，都加强了应对能力。全新的国家传染病中心也已从去年低逐步启用。尽管如此，国人仍不能掉以轻心。

他说：“在新加坡国内，我们必须做好心理准备，科学家、医护人员、社区支援都得做好运作上的准备，想好疫情爆发时，该如何应对。这个病毒看起来致命性不及沙斯，但谁也说不准，因为病毒可能会变种。我们必须竭尽所能做好准备。”

政府昨天已宣布成立跨部门工作小组，与教育部、人力部、交通部等部门协作，更有效地协调抗炎工作。小组由卫生部长颜金勇和国家发展部长兼财政部第二部长黄循财联合领导，也将集合私企、基层组织、医疗社群和家庭医生的力量。

李总理说：“国人能看见我们在做什么，以及我们需要做什么。我们可以如常生活，做足必要的防范措施，但不必惊慌。”

李总理也认为，中国已改善应对这类公共健康危机的处理方式，他们了解不能隐瞒疫情，越公开越能有效对抗疫情，并和他国合作控制病毒的传播。