新加坡出现多两起武汉肺炎确诊病例，分别为昨天确诊的66岁男性武汉居民的37岁儿子，以及昨天被列为初步阳性病例的53岁女性武汉居民。截至今天（24日）中午12时，本地共有三起确诊病例。

卫生部今天下午2时召开记者会宣布，截至今天中午12时，本地已出现44起可疑病例，年龄介于1岁至78岁。

除了三起确诊病例，有13起病例已证实与新型冠状病毒无关，其他28起病例的化验仍在进行中，当中有两人没去过中国武汉，这两人在圣淘沙香格里拉酒店与昨天确诊的66岁男性武汉居民有过密切接触。

至于昨天确诊的66岁男性武汉居民，卫生部正在追查46名与他有过密切接触的人，当中有24人已离开新加坡，包括与他一同来新的八名同伴，以及在CZ351航班上与他坐同一排和前后两排的乘客。其他22人当中，除了他的37岁儿子被确诊，以及16人被隔离，还有五人仍在尝试联络。。

他的37岁儿子在陪同他搭德士去中央医院后出现症状而留医，目前已确诊为新型冠状病毒肺炎。

另一名确诊的53岁女性武汉居民，在本周二（21日）清晨5时30分，与另一名同伴乘搭酷航TR121航班，从中国武汉飞抵新加坡，并入住J8酒店。她在班机上没有发烧，却在同一天下午出现发烧、咳嗽和感冒症状。

她在新加坡期间曾乘搭德士和公共交通到访乌节路、滨海湾金沙和滨海湾花园。她在本周三（22日）到莱佛士医院求诊后，被转到陈笃生医院挂急诊，并立即接受隔离。

她的首轮化验结果呈阳性，在昨天（23日）被列为初步阳性（preliminary positive）病例，第二轮化验结果在今天凌晨零时出炉，确诊为新型冠状病毒肺炎。

卫生部已开始追查与她有过密切接触的人，并要求他们隔离，隔离期为与确诊病例最近一次接触后的14天。