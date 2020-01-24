大士关卡巴士入境处率先安装体温检测器

（早报讯）今天（24日）中午12时起，兀兰和大士关卡设置体温检测，应对春节期间交通流量的增加以及武汉肺炎疫情加剧。

移民与关卡局下午安排媒体到大士关卡观察设置体温检测后的情况。

据记者观察，在大士关卡巴士入境处已经设立体温检测仪器和看诊区。

看诊区有三个不同的等候区，分别是护士站、问诊区和隔离区。凡体温超过38摄氏度的人将会被带到看诊区，接受进一步的检查。

如果医生鉴定疑似肺炎或有类似症状，就会被隔离，等候救护车送往医院。

负责大士关卡移民局运作的大士关卡副指挥官陈国君监察受访时说：“我们和卫生部合作，逐步把体温检测器设置在不同的关卡。我们优先设立在巴士入境大厅，是因为陆路旅客通常都是乘搭巴士入境。”

他也提到，接下来会陆续推出所有的健康检测设施，私家车的体温检测将在今晚安置。

记者也观察，到大士关卡的人流及交通车辆都没有收到太大的影响，但执勤人员指出，他们察觉旅客们更谨慎，戴口罩的人比起两三个星期前多。

50岁的李健（中国长沙旅客）来马来西亚和新加坡旅行，入境时不觉得体温检测对他带来不便。

他说：“我完全没有觉得不方便，而且这个措施非常好，很负责任的做法，不会妨碍人。”

李健也指出，他并不担心出远门。虽然中国疫情挺严重，但新加坡很发达，所以应该能够控制病情。