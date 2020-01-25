外交部：35名身在武汉的国人已和当局联系

（早报讯）35名目前身在中国湖北武汉市的新加坡人，已经向我国外交部联系或者进行电子登记。这些国人向外交部通报说他们的状况良好。

外交部文告指出，新加坡驻北京大使馆以及在中国各地的总领事馆目前正在密切监控中国新型冠状病毒的情况，并建议目前身处中国的国人进行电子登记，以便当局在必要时及时提供讯息和领事援助。

外交部重申，国人目前应避免前往中国湖北省。

外交部也建议国人定时查看我国卫生部网站以获取最新的旅游警示，以及通过中国国家卫生委员会网站和世界卫生组织网站了解中国疫情的最新情况。

外交部文告还说，需要领事协助的国人，可拨打外交部24小时热线+65 6379 8800 / 8855、电邮mfa_duty_officer@mfa.gov.sg，或联络我国驻中国大使馆或领事馆。这些机构的联系方式如下：

●新加坡驻北京大使馆

电话：+86-(10) 65321115 / +86 1391 0755 251

电邮：singemb_bej@mfa.sg

●新加坡驻广州总领事馆

电话：+86-(20) 38912345 / +86 1392 2296 253

电邮：singcg_gzu@mfa.sg

●新加坡驻上海总领事馆

电话：+86-(21) 62785566/ +86 1380 1949 439

电邮：singcg_sha@mfa.sg

●新加坡驻厦门总领事馆

电话：+86 592-268 4691/ +86 1390 6029 002

电邮：singcg_xmn@mfa.sg

●新加坡驻香港总领事馆

电话：+852 2527 2212/+852-9466-1251

电邮：singcg_hkg@mfa.sg