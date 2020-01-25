王瑞杰吁请公众 勿散播不实的武汉肺炎谣言

（早报讯）武汉肺炎情况迅速发展中，国人应掌握准确的最新消息，以采取适当的防范措施，不要听信和散播不实的谣言。

代总理王瑞杰大年初一（1月25日）早上6时许到樟宜机场第三搭客大厦向在机场载客的德士司机和值班的工作人员贺年。他在接受媒体访问时强调，政府各部门和医疗机构已为应对武汉肺炎做好准备，公众应留意最新动态，但不要散播不实的流言，由此才能有效地和各机构携手，全国一心防止疫情扩散。

他也重申：“我们在新年期间仍可如常拜年，只要做足适当的防护措施并且注意卫生即可。”

WhatsApp近日流传不实短信，吁请国人避免到接收过中国病患的陈笃生医院或竹脚妇幼医院。卫生部随后于昨晚（24日）澄清谣言，强调所有医院都有能力照顾可疑病例。

这是副总理兼财政部长王瑞杰首次以代总理的身份在年初一贺年。李显龙总理于20日至24日之间出访瑞士达沃斯，初一清晨仍在回程途中。

总理公署部长、职总秘书长黄志明、职总会长雷家英，以及全国德士师傅协会代表也与王瑞杰同行。他们为近1000名德士司机和机场员工送上橘子和福袋，过后还与机场人员和德士司机一起捞鱼生。

本地过去两天内确诊三起武汉肺炎病例。在佳节的旅游高峰期，机场工作人员、接送海外旅客的德士司机都是抗炎前线的一员。

王瑞杰特别感谢在机场、关卡和医疗机构的工作人员，在佳节期间确保所有基本设施如常和安全地运作。

今年除了王瑞杰以外，第四代领导人贸工部长陈振声、社会及家庭发展部长李智陞、总理公署部长兼财政部及教育部第二部长英兰妮也首次在初一齐出动，领队向佳节期间辛勤工作的旅游业、港务业、交通业、和服务业员工表达谢意与祝福。