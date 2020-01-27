王瑞杰：雇主应在开工后注意员工健康

（早报讯）武汉肺炎病毒的扩散虽已影响我国，但2003年的沙斯疫情让新加坡累积了相关经验，加强了各方面的应对能力。民间也可尽一份力，尤其是企业老板，应在新年开工后注意员工的健康。

新加坡华族文化中心和新加坡宗乡会馆联合总会今早（1月27日）联合举办新春团拜，担任主宾的副总理兼财政部长王瑞杰以华语致辞时指出这点。

王瑞杰说，武汉肺炎病毒的事态发展迅速多变，日益严重，他因此能够理解国人的担忧。

“所幸的是，之前的沙斯疫情让新加坡累积了相关经验，也让各国累积了相关经验，做好了应对的措施，加强了各方面的应对能力。”

王瑞杰说，由卫生部长颜金勇和国家发展部长黄循财共同领导的跨部门工作小组，已动员所有相关政府部门，协调各方面的工作。“政府建立的多重保护网，竭尽所能保证国人的安全。”

跨部门工作小组今早也召开记者会宣布新措施。新措施更为严格，可能为国人造成一些不便，但王瑞杰希望国人能支持这些额外措施，以保障安全。

他指出，我国将结合企业、基层组织，医疗社群的力量，对抗病毒。

“我知道一些企业与民间组织也实施了相应的措施，如今天的团拜和正在进行的春到河畔也设有体温测量器。在场的老板们，新年开工之后，也希望你们能够在公司内提高警惕，注意员工的健康状况。”

王瑞杰强调，新加坡正与世界各地，如中国政府和世界卫生组织，互通讯息，齐心协力，对抗病毒。

“尽管如此，大家也不能掉以轻心。我们可以日常生活，但做好必要的防范措施，也提醒我们身边的人做好防范。我们也要彼此分享相关讯息，但是千万不要散播虚假信息或假新闻。卫生部的网站会提供及时的信息。”