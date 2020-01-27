德士失控撞柱 三岁女童擦伤送院

（早报讯）德士在候车处突然失控加速，结果直冲对面组屋走道撞上柱子才停下，车上的母亲抱不住三岁女童，吓得女童大哭，眼眶也被擦伤。

这起事故发生在昨早（1月26日）约8时21分，地点是蔡厝港1道第818C座组屋底层。面簿昨天流传一辆红色德士撞到组屋有盖走廊柱子的照片，记者之后走访现场了解情况。

居民罗扎尼（33岁）受访时说，昨早听到楼下传来一声巨响，他探头看出窗外，就看到撞上柱子的德士。“听邻居说，车上的女乘客和女童是对面组屋的居民，上车没多久就出事了。”

记者过后辗转找到当时在车上的女乘客（30来岁，教师），不愿具名的她受访指事发前她带着三岁女儿，叫了德士后打算赴友人约会。

“当德士来到候车处，我一上车就系上安全带，然后把女儿抱在怀中。”

她称德士刚离开候车处时就开上路沿。“我原本也不以为意，因为那个候车处空间很窄，经常有车子会开上路沿。”

岂料，德士突然加速，直冲818C座组屋底层走道。“车子撞上柱子才停下，撞击力太大了，女儿从我怀里跌下来，吓得当场大哭。”

女乘客赶紧查看女儿是否受伤，“她的眼眶下有擦伤，还好当时有路人经过，他们呼叫了救护车，我和女儿很快到医院检查，幸好女儿检查后无大碍，当天已出院。”

警方受询时证实上述车祸，指德士上的一名乘客以及三岁女童事后被送往国大医院治疗。案件仍在调查中。