与15岁女生不伦恋 34岁男教师监17个月

（早报讯）34岁中学男老师与15岁女学生展开不伦恋，多次在公开场合摸少女胸部和臀部，还要求发生关系，最终被少女母亲揭发。

为保护受害者身份，法官令媒体不得报道任何会泄露被告女儿身份的资料，包括被告名字。

被告抵触7项青少年与儿童法令，控方针对其中3项起诉，其余交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告2016年进入中学任教，于隔年1月成为受害人的老师。

被告起初相信对方对他有好感，在8月尾开始和对方在Instagram上调情，问她什么时候会交男友，还表示几乎每天都在想她，想送她回家和亲她额头。

二人之后频繁传简讯，受害者对于两人的年纪差异和师生关系感到恋情不合适，但被告承诺会保持低调直到对方毕业。

被告在当年9月10日约女生共进午餐，饭后在组屋楼下突然搂抱亲吻对方，还在附近的长椅上，隔着衣服摸她胸。

被告隔日问受害者是否愿意做他女友，对方答应，但要求被告不做任何她不舒服的事情。

被告之后多次向女生施压，要求跟他发生关系，这让受害者感到害怕，也对被告的性诉求感到失望，于是将他们的关系告诉了好友。被告十分生气，约女生出来谈后，在楼梯口再次摸她的胸和屁股。

女生随后由于愧疚感与被告分手，女生母亲检查女儿手机时发现二人对话，报警处理。

被告在2017年11月19日被停职后没再任教，教育部也将对他进行内部处罚。

法官下判时表示，被告和受害者年龄差异大，多次在公共场合亲吻、搂抱，并隔着衣服触摸女生胸部和臀部，即使女生提出异议，他也没停止，因此判被告坐牢17个月。