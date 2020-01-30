本地再增三起武汉肺炎病例

（早报讯）截至周四（30日）下午2时，本地又增加三起输入性武汉肺炎（2019新型冠状病毒肺炎）病例。

三名病患都是女性，年龄分别为31岁、37岁和73岁，目前都在国家传染病中心接受隔离治疗。

31岁女性病患自26日就开始隔离，隔天出现肺炎症状后转入国家传染病中心，并于29日晚间11时确诊。

她和在盛港综合医院隔离治疗的本地第四名病患（36岁男性游客）是旅伴。

37岁女性病患则与家人一同在22日抵境，并于26日出现肺炎症状。她29日乘德士前往陈笃生医院求医，被发现为可疑病例后送往国家传染病中心，同样于29日晚间11时确诊。

根据卫生部文告，她曾经下榻悦乐圣淘沙酒店（Village Hotel Sentosa）、位于芽笼12巷21号的HOTEL 81 Princess以及芽笼12巷12号的Home Suite View Hotel。

这名病患也告诉卫生部，她在新加坡期间曾乘搭德士到访乌节路和芽笼。

73岁女性病患与家人一同在21日抵境，她30日下午2时被确诊患上武汉肺炎，目前病情稳定。

如今我国共有13起确诊病例，他们全部都是从武汉抵新的中国公民。

卫生部晚间的文告也指出，武汉肺炎在本地仍没有社区传播的现象。