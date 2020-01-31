900师生申请缺席假 其中两人从湖北返新

（早报讯）从中国回来新加坡申请缺席假的900多名教职员和学生当中，只有两名自湖北归国。

教育部回答媒体询问时指出，截至昨日（1月30日），目前共有115名教职员及852名学生因刚从中国回新而申请了缺席假。这个数据综合了教育部幼儿园、中小学、初级学院、理工学院及工艺教育学院所提供的申请缺席假人数。当中，分别有一名教职员和一名学生从湖北返新。其余的因从中国其他地区回新而拿缺席假。

教育部解释，缺席假是针对每一名从中国回国的学生及教职员的一个预防措施，并不是法律规定的条规。然而，他们希望公众能自行申报自己近期往返中国的旅游史，以确保不会发生不必要的传染情况。这不仅是对自己负责，也是对社会的责任。

教育部也鼓励私人补习中心参考并实行教育部所采取的防范措施。

教育部长王乙康今早也在面簿上分享由教育部发布的更新通告，并指出教育部将采取必要的措施来确保人们的安全，人们不应过于恐惧，在提高警惕的同时，也要如常生活。

若公众遇到没申报近期往返中国的国人，教育部呼吁人们立即通知学校跟进。但是，需要自行申报往返中国的国人并不包括在去年12月回新的国人。因为武汉肺炎潜伏期约两周，这些已回来一个多月的国人不能因武汉肺炎申请缺席假。

通告中也提到，由于缺席假不是隔离令（Quarantine Order），申请缺席假的公众虽然无须一直待在家中，但也尽量不要外出，以减少与其他人接触，直到确定过了潜伏期。在拿缺席假的公众也须时刻保持联络及定时在家中测量体温。

对于休缺席假的学生们，学校也会安排学生在家上网学习（Home-Based Learning），尽量不让自行隔离影响学业进度。