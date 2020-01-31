居委会已展开派口罩筹备工作 居民可拨热线询问详情

（早报讯）全岛约200间居民委员会中心已逐步展开筹备并张贴告示通知居民领取口罩的时间，居民也可拨热线了解详情。人民协会副主席陈振声向所有国人保证，每家每户都能获取口罩，口罩数量充足，大家无需赶去领口罩。

也是贸工部长的陈振声今午（1月31日）走访桥北路第12座组屋底层居民委员会中心，了解义工口罩派发的筹备进度。

武汉肺炎（2019新型冠状病毒肺炎）疫情持续加剧，政府昨天宣布免费发放520万个口罩给国人。明天下午2时起，130万户家庭可陆续到民众俱乐部和居民委员会领取口罩。每户家庭可领取四个手术口罩。

每个选区的口罩派发处基本上每天能派发口罩给约2500户至3000户居民。陈振声说，居民委员会中心职员与义工会依据情况让民众分批前往领取口罩，以避免排长龙的情况。

他也说，新加坡武装部队将在今天较迟时候开始运送口罩，首批口罩预计最迟午夜送到。

另外，人民协会也已在总部设立指挥处，实时了解派发口罩的情况，例如：多少家庭已领取口罩等。

居民也可从明天下午2时起至晚上10时拨电1800-333- 9999了解领取口罩详情。从2月2日至9日，热线将从上午9时运作至晚上9时。所有口罩估计最迟2月9日派完。