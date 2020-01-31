（早报讯）新加坡博彩公司投注系统再发现软件故障，影响“i多多”和电话投注万字票快速系统。

博彩公司今天（31日）说，自早前的软件故障后，公司检讨了所有相关的网络随机数字生成器，并发现，之前的故障也影响了“i多多”（iTOTO）和电话投注万字票快速系统（4D Quick Pick）。

本月15日，博彩公司透露，电脑快速下注选项无法出现49号，以及快速系统卷（System Roll）所选的号码受到影响。

在最新一轮的故障中，部分在2018年10月2日至2019年12月20日之间，通过网上和门市出售的“i多多”，下注选项也无法出现“49”号。

另外，在2018年10月2日至2019年12月20日之间，顾客若通过电话进行万字票快速下注时，系统则无法出现“0”和“9”号。

而在2016年10月25日至2020年1月22日之间，通过电话进行万字票快速卷式下注法（4D Quick Pick Roll）下注时，系统则不允许同样的号码重复出现。同样的问题也在2018年10月2日至今年1月22日之间，影响了通过万字票快速普通下注法（4D Quick Pick Ordinary）下注的顾客。

博彩公司指，所有故障已修补。除了将投注金额退款给受影响的多多顾客，赢家可获多50％的奖金，没有赢奖的顾客则会拿到五元的“心意”。至于受影响的万字票顾客，除了退款下注额，也会给予他们五元的“心意”。

内政部表示，严厉看待上述故障，也正对此进行调查。当局也指示新加坡博彩公司采取所有必要措施，以确保投注系统的完整性，并防止类似事件再次发生。