嚷着要独立 身上仅五元 低智商女失联10天

（早报讯）身上仅有五元，低智商女郎声称要独立，与父母大吵一顿后离家，10天来音讯全无，急坏父母，报警寻女。

这名女郎是今年21岁的沈艳清，在义顺22街第293座组屋楼下的咖啡店当清洁工。她自上个月22日离家后，就没有去工作，家人也联系不到她。

女郎的父亲沈西锦（57岁，自雇人士）告诉《联合晚报》，女儿智商较低，学习能力慢，小学读到五年级时也因跟不上，转学到特需学校上课。“她读到16岁的时候就没有继续，然后便出来工作。”

沈西锦说，女儿原本在一家寿司店打工，近几个月来到了义顺22街第293座组屋楼下的咖啡店当清洁工。

“她每天的行程是起床、出门上班，然后回家，但近来却说要独立，还离家出走三次，不过一两天后就回家。”

然而，上个月22日，女儿又嚷嚷要独立自主，吵了一架后就夺门而出。

沈西锦说，他与妻子到处找女儿，到了第四天，也就本周三（26日）凌晨12时，妻子在义顺环路第242座组屋的凉亭看到女儿，但女儿一见到她就跑掉。

沈西锦说，因为担心女儿会乱花钱，所以妻子每天会给她零用钱，22日当天给了她5元。

他说，女儿当时穿着一件蓝色T恤和黑色裤子，“我们很担心她，而她身上也没什么钱，我们现在只希望她回来。”

沈西锦和妻子在本周三已报警，警方受询时证实接到报案。