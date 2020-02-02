李美花上门派口罩 遇好心居民让出口罩

（早报讯）为协助行动不便的居民领取免费口罩，数个选区的议员及基层组织义工准备在近期内上门亲自派发。

义顺集选区议员李美花今早（2月2日）就在面簿上载了她拜访一户居民，亲自分发口罩的视频。

视频中可见，李美花把装有四个口罩的袋子交给一位年长妇女，但这名妇女说家里还有很多口罩，请李美花将口罩拿给其他有需要的人。李美花当下赞她说：“你真好！”

李美花在面簿贴文中说：“昨天的口罩派发井然有序。我们也为那些行动不便、难以下楼的人提供了口罩。感谢大家保持冷静，也感谢所有志愿者！还有一些人，像这名女士一样，把口罩还给我说‘拿去给更有需要的人’，我非常感动。”

甘榜中峇鲁东居民委员会的义工，今早则挨家挨户通知附近10座组屋的居民，下楼领取口罩。据了解，对于行动不便的居民，居委会会在本月6日之后，派义工亲自送口罩上门。

社会及家庭发展部长李智陞今早在直落布兰雅的部长走访选区活动上受访时也说，各基层组织会安排义工，把口罩送给行动不便的弱势群体。