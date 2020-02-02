尚穆根：旅游限制令是基于国情考量 并非针对国籍

（早报讯）新加坡人口密集，若不谨慎防控疫情，病毒可能会快速传播开来。我国基于国情实施旅游限制令，但限制令并非针对旅客国籍。

内政部长兼律政部长尚穆根今天（2月2日）走访星耀樟宜（Jewel Changi）和樟宜机场第一搭客大厦，为海关人员和负责边境检疫的医护人员加油打气。他接受媒体访问时谈及我国实施旅游限制令的考量并指出，各国国情不同，我国幅员有限、人口稠密，疫情如果在本地散播开来，可能引发严重后果。

“新加坡只有760平方公里那么大，从大士到樟宜，或从兀兰到珊顿道花不上多少时间。新加坡人口很密集，一不小心疫情就会很快扩散。而且患者可能长达14天毫无病征……如果当中有人前来新加坡，病情在新加坡散播开来，以这么稠密的人口，后果可能会相当严重。”

我国从本月1日晚11时59分起，不分国籍禁止所有过去14天曾到中国大陆的旅客入境新加坡。持有中国护照的旅客也不准进入新加坡。

截至今天下午1时，当局已拒绝让15名旅客进入新加坡，其中中国籍旅客有五名。

尚穆根说：“禁止入境的旅客只有三分之一持中国护照……限制令是基于科学研究而不是针对国籍，是根据我们的国情和有限资源。像新加坡这样的地方，疫情可以很快传播。但关键还是在中国境内控制住疫情，我也有信心中国当局有能力处理。”