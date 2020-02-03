没确保抽水泵关上 潜水员卷入绞死

（早报讯）37岁潜水员下海清理货船的通海吸水箱，助理主管没确保箱内的抽水泵关上，结果潜水员卷入泵内遭螺旋桨绞死。助理主管及公司都被控疏忽行为危害员工的安全，今早（2月3日）被判罪成。

这起事件发生在2014年6月4日，地点是停泊在靠近滨海湾一带海域（Eastern Working Anchorage）的货船内。

死者郭奇君（37岁）受雇于Underwater Contractors私人有限公司，他当时和助理主管黄伟力（36岁，译音）以及其他的潜水员在清理货船的通海吸水箱（sea chest）。

意外发生后，人力部展开调查，日前将助理主管和雇用死者的公司控上法庭，各面对一项疏忽行为危害员工的安全，触犯工作场所安全与卫生法令（Workplace Safety and Health Act）的罪名。

助理主管以及公司都不认罪，经过审讯后，法官今早裁定两人罪成。

庭上揭露，死者当时和黄伟力在同一个通海吸水箱工作，黄伟力负责清理，死者负责照明并且拍下工作完成后的照片。

死者当时挡住了黄伟力，因此后者叫死者移开几步。黄伟力称，死者没有注意自己太靠近抽水泵，结果被卷入，他想将死者拉出来但拉不出。

根据《联合晚报》当时报道，死者的家人在验尸房前透露，死者被卷入抽水泵后，遭螺旋桨绞得身体多处骨折、脊椎断，当场身亡。

法官今早做出裁决时说，只要通海吸水箱的抽水泵没关上，潜水员就会有危险，但黄伟力以及公司在知情的情况下，依然让潜水员冒险工作，罔顾潜水员的人身安危。