NATAS旅游展延至5月举行

（早报讯）旅行社担心全国旅行社协会（NATAS）旅游展公众反应受疫情影响，协会决定将旅游展延后至5月举行。

记者获悉，全国旅行社协会原定在本月21至23日举行旅游展，受新冠肺炎影响，将延至5月1日至3日举行。

全国旅行社协会会长吕汶骏受询时证实此消息，他表示，有参展旅行社反映，关注旅游展的公众出席率。

协会在发给业者的通知书中表示，接到绝大多数参展业者反馈，表示不希望在2月继续举行旅游展。接着，协会便与会场新加坡博览中心协商，达成共识，展至5月1日至3日举行旅展。

通知书中也注明，协会和供应商已有协定，若业者选择不继续在5月参展，将不会获得摊位租金及所造成的费用退款。

吕汶骏表示，目前仍在和业者商量，有部分业者仍希望能在2月举行旅游展。

协会也表示，若业者有意在2月参加旅游展，协会或能为他们安排较小规模的旅展。

华宫旅游市场与通讯总监佘柳华受访时指出，旅展上会吸引来自不同国家的公众前来，为减低公众及员工染病风险，支持旅展展期的决定。她也表示，这项举措也和公司近期减低营运成本，减少广告费、人力的举措不谋而合。

曾兄弟旅行社市场通讯主管曾素美受访时表示，希望疫情能受到控制，但若情况不改善，也相信全国旅行社协会所做出决定，是以会员的最佳利益为考量。