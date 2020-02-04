新冠肺炎（前称武汉肺炎）肆虐，恐惧心理难免滋生，新加坡政府如何为人民打一剂强心针？在控制肺炎传播上又有什么“灵丹妙药”呢？来听听部长们怎么说！ 联合领导政府跨部门抗炎工作小组的新加坡卫生部长颜金勇，昨天在国会上回答议员提问时说，民众要常洗手，少摸脸。不过这听起来简单，但做起来难！他还用现场数据来说话，短短25分钟，坐在内阁席位对面的41名议员中，就有13人摸脸。现场议员秒变卫生宣导对象。 同为联合领导政府跨部门抗炎工作小组的国家发展部长兼财政部第二部长黄循财则说，一些居民听说有人须居家隔离或同座有人请缺席假，就要求让当事人搬走，也有房东根据国籍排挤租户。他认为，这些做法只会打乱防疫措施，最终危及自己和他人。“在这个非常时期，我们不应因恐惧而过度反应。” 至于坊间因疫情蔓延而出现的排华情绪或举动，黄循财表示这些行为不但无济于事，也不被新加坡社会所容忍，强调新加坡的胸怀远比这更广阔。 外交部长维文也补充说，这个疫情并不是华人问题，也不是中国的问题，“这是我们所有人面临的共同威胁”。他承诺，新加坡将与中国继续合作，因为这最终也会帮助到所有人。 就像部长们所说，艰难时期，我们应该守望相助、共渡难关，而不应被恐惧压倒、过度反应。希望我们从自身卫生习惯做起，多点包容和正能量，早日抗“疫”胜利！