偷两店9000元珠宝 罗马尼亚鸳鸯盗今被控

（早报讯）两名来自罗马尼亚的鸳鸯盗贼，越洋到新加坡干案，疑使用障眼法在两家珠宝店偷走近9000元珠宝，警方事后通过电眼锁定盗贼身份，在芽笼一带将两人逮捕归案。

这对罗马尼亚籍的盗贼夫妻档，丈夫46岁，妻子40岁。两人先后在怡丰城（Vivocity）和狮城大厦（Plaza Singapura）的两家珠宝店干案，两人手法纯熟，相信事前已有精密策划。

据了解，两人假扮顾客入店后，表示对各种金饰充满兴趣，要求店内员工拿出多款金饰供试戴，就在职员忙着拿出金饰的同时，鸳鸯盗的其中一人负责转移职员视线，另一人则趁机藏起金饰。

两人得手后起身便走，店员在点算金饰时发现货不对数，得知遇上窃贼，马上查看闭路电视并报警。

警方今早（2月5日）发出文告，指收到两起珠宝店失窃的投报，失窃金饰总值8758元。

警方经过调查后，于2月3日在芽笼16巷将两人逮捕，并从他们身上搜出项链和名表。

根据控状，被告夫罗林（Molocea Florin，46岁）和妮歌丽达（Molocea Nicoleta，40岁）被控在1月24日，在怡丰城的SK珠宝店内偷窃一条价值8794元的916黄金项链。案展本月12日过堂。两名被告目前被还押在勿洛警署，协助调查。

两人在刑事法典第380节条文下被控，一旦罪成将可被判坐牢高达七年，同时也可能面对罚款。