酒后用瓶盖刮花七辆车 男子判监五周

（早报讯）阿叔声称压力大才刮车，一个月内在淡滨尼同个停车场，喝酒后用酒瓶盖刮花七辆车，结果被法官斥责：“你有没有想到车主的心情？”

今年66岁的被告余天成（译音）面对七项恶作剧的罪名，指他在去年10月以及11月之间，在他淡滨尼住家附近的停车场，一个月内用啤酒盖刮花了七辆车，造成约1万1000多元的损失。

控方以其中三项罪名加以提控，余项交由法官下判时一并考虑。他认罪后，被判坐牢五周。

被告并没有代表律师，他在上个月认罪时表示，他并不知道为什么会怎么做，声称自己生活压力太大，每个月只能依靠公积金每月发放450元的退休金过活。

法官斥责被告说：“难道那些车主都得罪你了吗？你不认识他们还去弄坏他们的车，有没有想过车主的心情？”

庭上揭露，根据被告的强制性治疗报告，他并没有任何精神疾病。辅导员在报告中表示，被告都是在酒后犯案，并不觉得自己有错。他的家人再三劝他不要再喝酒，但他始终都不听。

主控官认为，被告明显不悔过，必须入狱严惩，阻吓他再次对无辜的人下手。

法官下判时指出，被告的儿子每次都会陪伴他一起上庭，被告应该珍惜家人的支持，出狱后和家人一起接受辅导，不要再犯下同样的罪行。

被告似乎不明白状况，原先轮到他求情时什么都不说，却在法官下判之后突然间哀求法官给他一次机会。

法官当场斥责：“你要多一次机会，就去接受辅导改掉你的问题！”