2019年全年罪案数量增加6.3% 诈骗案大增53.5%

（早报讯）警方今午公布2019年全年罪案数据，由于诈骗案数量增加53. 5%，2019年犯罪总数达3万5209起，同2018年的3万3126起相比，增加了6.3%。

其中，2019年全年的诈骗案总数达9502起，远高于2018年全年的6189起。诈骗案的比例也占2019年所有罪案的27%，同2018年的19%相比也有所增加。

另外，十大类诈骗罪案的涉案金额则从2018年的1亿4490万元，增加至去年的1亿6810万元，增幅为16%。

诈骗案当中，电子商务诈骗仍旧是本地最常见的诈骗手法，2019年的个案达到2809起，同2018年的2161起相比，增幅达30%。涉案金额则从2018年的190万元，增加至2019年的230万元。

此外，借贷诈骗案和充值援交骗案这两种诈骗手法的个案数量几乎翻倍，2019年共发生1772起借贷诈骗案，同2018年相比增加83.2%，充值援交骗案更是达到1065起，同2018年相比增加99.8%。

虽然罪案数量有所上升，但若不包括诈骗案在内，2019年罪案总数则为2万5707起，同2018年的2万6937起相则下降了4.6%。

当中，涉及人身或财物的严重或暴力案件、破门行窃案、偷窃案都有所下跌，下跌幅度介于8至26.2%。汽车盗窃案、掠夺案，和抢劫案更是创下自1984年以来最低，减幅介于22.2至29.2%。

涉及非法放贷骚扰的罪案则从2018年的4608起，增加至2019年的5301起，增加幅度为15%。

2019年则有1632起非礼案，同2018年的1728起相比，下降了5.6%。其中，在公共交通工具上发生的案件从272起下降至239起，在公共娱乐场所的案件则从143起下降至104起，但发生在购物商场的非礼案则从109起上升至125起。