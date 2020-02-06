双溪加株将发展成本地首个工业生态区

（早报讯）位于我国北部的双溪加株（Sungei Kadut）将发展成本地首个工业生态区，区内除了培育更为环保的高科技行业，也会通过现代化设施推动原有工业转型，为这个老旧工业区注入新活力。

这项长远发展计划是本地历来最大规模的工业翻新项目，所占总面积达500公顷，相等于一个马林百列区（约600公顷），并将分阶段在未来二三十年内进行。

该区划为四个主要地段，即汇集环境科技、建筑及木材相关行业的双溪布洛北、农业食品创新园（Agri Food Innovation Park，简称AFIP)、结合商业及濒海住宅等用途的双溪布洛中，以及提倡共用生活与工作空间概念的双溪布洛南。

贸工部长陈振声今早在市区重建局中心为介绍双溪加株生态区总蓝图的展览主持推介仪式。他致词时谈到生态区成型后所带来的新机遇，以农业食品创新园为例，这有助于我国吸引处在农业科技业价值链上的顶尖企业与研发中心落户，并鼓励它们之间的协作。在这里进行的商业活动，将为国人制造更高价值的知识型工作，例如系统工程师、植物科学家，以及水产养殖营养师。

双溪加株工业区在上世纪60年代开发，在现址落户的先驱企业，主要从事木材、家具、建筑以及废物循环领域。这些占地空间较大的工业有必要转型，从地面工厂提升到多层建筑，并以追求零废弃为目标，建立一个更为可持续发展的循环经济（circular economy）。