骚扰邻居九年 “恶邻”缓刑监视12个月

（早报讯）骚扰马来族邻居九年，“恶邻”今早被判缓刑监视12个月，法官下判时说给她一次机会，命令她乖乖吃药，要她不再骚扰邻居。

65岁的“恶邻”李吉林（译音）住在淡滨尼21街第247座组屋。根据《联合晚报》以及其他媒体这些年来的报道，被告骚扰女邻居玛莉亚（64岁）前后超过九年。

她面对三项蓄意伤害他人宗教或种族情感的罪名，指她在去年4月29日至6月17日之间，三次辱骂楼上马来族邻居。

这并不是她第一次被控上法庭。她在2017年6月30日，因骚扰同一名邻居，犯下蓄意伤害他人宗教或种族情感、以恐吓及侮辱性字眼或行为骚扰他人等罪名，被判强制性治疗24个月。

被告日前认罪后，她的强制性治疗报告虽然指她的确有精神病，但它不肯听从医生的指示吃药，所以不建议她接受强制性治疗。

代表律师日前表示，被告打算搬离住家，案件将会“一了百了”，她不可能再骚扰邻居，而她也答应向邻居道歉，请求法官判她接受缓刑监视就好。

被告今早（2月6日）回到国家法院，律师说被告搬离的事情因出现了一些状况，所以会有一些耽误，但她确实提出了申请。此外，被告也已履行承诺，亲手写了一封道歉信，通过控方交给邻居。

控方表示，他们对于被告不能近期搬离住家，因此依然对于缓刑监视有所保留。主控官坦言，无论怎样，最重要的是被告必须接受医疗协助。

法官最终判被告接受12个月的缓刑监视。法官下判时指出，愿意给被告一次机会，但是她必须遵从缓刑监视的条件，以及听医生的话吃药，否则她再次犯罪将会被判入狱。