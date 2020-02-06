高庭驳回民主党撤销更正指示的申请

（早报讯）高庭法官基于统计数据显示新加坡民主党作出虚假陈述，驳回该党撤销更正指示的申请，民主党正在考虑对判决提出上诉。

这是我国法院首起审理与防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）相关的案件，判决具有一定指标意义。

被令更正的是民主党于去年11月30日和12月2日发表的两则面簿贴文，贴文均附上民主党网页6月8日发表的文章《民主党的人口政策》。

为证明文章含假信息，代表政府的总检察署出示人力部统计数据，显示2015年至2018年间，每1000名本地专业人士、经理、执行员与技师（PMET）中的被裁人数有所减少。

但民主党提供自己的图表，显示2010年至2018年间，每1000名本地PMET中的被裁人数呈上升趋势。审理此案的高庭法官洪清福认为，民主党将数据追溯至2010年的论点，存在问题。

针对裁决，人力部昨天发表声明说，自去年12月14日发出更正指示以来，民主党试图通过对其陈述提出几种不同的解释，来混淆和误导公众。人力部也认为，民主党声称在解读统计数据，其实是在散播假信息。

民主党对判决感到失望，但它也注意到，法官在判词中指出，法院在这方面的角色是释法，故受到法律的约束。

民主党因此坚持它在法庭上提出的论点，即POFMA只能应用在明确的假信息上，而不是对统计数据的诠释，它也考虑对判决提出上诉。