疏忽导致病人过世 外科医生吊牌9个月

（早报讯）一名外科医生被指专业失当，被吊牌9个月。

涉案的是普通外科医生符致文，他原本面对3项触犯医药注册法令的控状，指他专业失当。

据医药理事会纪律审裁庭的判词显示，一名妇女在2012年1月18日向符致文问诊，之后被诊断患上直肠癌。符致文安排妇女在同月31日动手术，后者在30日入院，为手术做准备，在当天下午3时20分至隔天早上8时间，服用了3剂通便药。

妇女在手术第三天发烧，之后还出现并发症，于2月4日凌晨4时45分过世。

纪律审裁庭认为，妇女身高151公分，体重31.7公斤，正常建议通便药是10至12小时内服用两剂，妇女却服用3剂。

有5名护士见妇女手术后出现并发症，建议符致文安排她进入加护病房，不过符致文考虑到妇女的经济情况，没有这没做。纪律审裁庭认为这耽误了妇女接受及时治疗。

纪律审裁庭也指符致文没有为妇女做清楚和正确的医药记录，最后判符致文吊牌12个月。

符致文针对没有做清楚和正确医药记录的判决不满，上诉至三司特别庭。

三司指出，符致文与妇女在讨论病情时有做适当记录，认为符致文的行为没超越需被检举的门槛。三司撤销符致文没有做清楚和正确医药记录的控状，吊牌期从12月减至9个月。