职总平价：维C营养品和消毒洗手液需求增四到九倍

（早报讯）职总平价超市昨天受询时透露，过去两个星期国人对维他命C营养品和消毒洗手液的需求增加了四到九倍。

随着2019新型冠状病毒（简称新冠病毒）疫情在中国大陆持续蔓延并扩散至我国，不少国人近期开始抢购口罩、囤积各种相关防护用品和保健品。

《联合晚报》记者这几日走访各家超市和商店发现，除了最先断货的口罩之外，很多店的消毒洗手液（hand sanitizer）和消毒湿纸巾（antibacterial Wet Wipes）等防护用品也已卖到断货。有些超市如今也面临温度计断货的情况。

职总平价发言人受询时说，自新冠病毒疫情开始以来，口罩、温度计和湿纸巾的需求在他们的超市异常高，维他命C营养品和消毒洗手液的需求也在过去两周增加了四到九倍。

发言人说：“目前我们的口罩和洗手液货量紧缺，多家超市已经断货。我们正在努力补货，不过已停止提取政府的存货，所以正在寻找更多供应商提供货源。希望公众能给予理解和耐心等待。”

发言人也指出，职总平价超市已开始限制顾客所能购买的货源紧缺产品数量。

“在货源允许的情况下，每名顾客只能购买10个口罩（手术口罩或N95口罩）、两瓶消毒洗手液、两包湿纸巾、两包酒精棉片、和两个温度计。”