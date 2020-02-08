6暖心居民在6组屋12电梯放置消毒液

（早报讯）患难与共！疫情升级之际，越来越多国人自动自发做出善举，有者在组屋电梯内放置消毒液，有者自掏腰包添购消毒液，要免费分发给年长人认识，齐心协力共抗2019新冠病毒。

《联合晚报》日前报道，有人在榜鹅通道第665B座组屋的电梯里放置消毒液，与居民共用。在疫情继续扩散的当下，这个平时看起来微不足道的小举动，着实让人暖进心坎里。

武吉班让实加路（Segar Road）附近的Segar Palmview组屋，日前就有六名居民自动自发，在六座政府组屋的12个电梯放置12瓶消毒液。

面簿流传的照片显示，六名相信住在第549A和550A座组屋的居民，在居民专用的面簿群里贴文，指各组屋的电梯已放置消毒液，欢迎居民使用。

这一善举不久后上传至互联网，消息传开后，网民纷纷大赞这六个年轻人的无私精神。

另一边厢，来自国际青年发展企业FutuReady Asia的义工们，下周也将到凤山区和麦波申分发免费的消毒液給年长居民。

企业创办人林子轩在面簿贴文说，他们将展开名为“#HandsOn”的活动，到有多名年长人的凤山区和麦波申区，并预计用三分钟向年长人讲解个人卫生和正确洗手的重要性。他们过后也将分发每瓶约70至100毫升的消毒液给年长居民们。