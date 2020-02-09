购买二房式灵活单位国人中 55%是年长屋主

（早报讯）截至去年12月，购买二房式灵活单位的国人当中，55%是年长屋主。其中，约九成选择了15至45年的较短屋契，意味着他们所付的价格较低，大屋换小屋时也能套现更多。

建屋发展局今天（2月9日）发表文告说，自二房式灵活单位于2015年11月的组屋销售活动中首次亮相以来，截至去年12月31日，当局已推出了2万8900个单位。其中2万5106个单位的组屋销售活动已结束，即买家挑选了单位。

建屋局说，二房式灵活的单位受到买家欢迎，2万5106个单位中，85％或2万1348个单位已被预订。

这当中，55岁及以上的年长屋主占了55％或1万1641个单位，其余则是被家庭或单身人士预订。

二房式灵活单位计划允许年长屋主在99年屋契之外，也可选择15至45年的较短屋契，前提是屋契足以让他们和配偶居住至95岁。

这类有着较短屋契的单位，价格也较低，年长屋主因此可在大屋换小屋时获得可观收入，用于退休养老。建屋局透露，选择较短屋契的年长屋主占92％或1万零705个单位。

其中，40年屋契最受欢迎，占了近29％（3339个），35年和30年屋契的单位则占约25％（2903个）和约16％（1844个）。

另有179名年长屋主选择了最短的15年屋契，其中年纪最大的，在申请组屋时已经99岁。

建屋局也将在本月和5月的组屋销售活动中，继续推出二房式灵活单位，地点包括蔡厝港、巴西立、三巴旺、登加和大巴窑。

目前，购买较短屋契二房式灵活单位的年长屋主，可申请选择性项目配套，由建屋局负责安装地板、卫浴设备、厨房内置厨柜、厨房水槽等。

为迎合屋主多样化的生活需求，建屋局将从本月的组屋销售活动起，在特定建屋项目的选择性项目配套中包括多一扇折门。

年长屋主只要关上折门，就能改变空间格局，为屋子增添多一个小房间，供看护者居住或作为客房。