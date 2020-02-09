近8%参展商退出航空展 公众日访客量将减半

（早报讯）Experia Events执行董事陆泽南今早（2月9日）在2020航空展媒体发布会上宣布，受2019新型冠状病毒（简称新冠病毒）疫情的影响，超过70个参展商已确定退展，占参展商总比例的近8%。为控制人潮规模，主办方也将减少售卖的公众日门票数量，把入场的公众人数减少至上届航空展的半数以下。

陆泽南说：“超过70个参展商决定退展，这等于参展商总数的不到8%。这意味大部分参展商还是重视新加坡航空展带来的价值。”

新加坡经济发展局助理局长陈光辉说：“我们很欣慰大部分参展商仍有意参展。这展现了航空业的韧性和决心。过去两周，经济发展局和其他政府机构一直和Experia Events 密切合作，策划各种情境的应对计划，这些计划也经过国防部医疗团队的审核。我们对局势和各种风险进行评估后，决定依旧举办今年的航空展……我们意识到局势在快速发展，所以在必要之时我们会在过程中作出调整。

陆泽南在记者会上也宣布，主办方将大幅削减本次航空展公众日的入场人数规模。

他说：“我们会显著减少售卖的公众日门票数量，把入场公众人数控制在上一届航空展的半数以下。”

据了解，上一届航空展的公众日单日访客量达到3万5000人左右。

另外，为保护出席者的健康，主办方也将在今年的航空展上实施额外预防措施，其中包括为所有提供坐席的活动设置座位标签（Seat Tagging），规定出席者在活动期间不能更换座位，以方便主办方和当局在必要时对号寻人，追踪密切接触者。

主办方也将加强清洁与垃圾处理、保持高卫生水平、为出席者准备洗手液以及安排医护人员照顾身体不适的出席者，并在活动地点增加额外的体温测量站。