三女乘客同天报案 私召车司机被捕

（早报讯）三名女乘客在同一天报案，指一名26岁私召车男司机的行为让她们感到“不安全”，包括危险驾驶、要求她们坐在前座，以及没有把她们载到目的地。男司机已被逮捕，同时已被Grab停职。

其中一名女乘客是17岁的女学生，她的母亲潘女士日前将女儿的经历放上网，借此警惕他人。

根据贴文，本周一（2月3日）早上10时20分左右，17岁女受害人指她呼叫Grab私召车，要从巴西立11街的住家到杨厝港游泳池。

她称，途中，她发现行驶路线不对，司机错过第一个出口，之后就一直走错路，全程不发一语。

“司机后来还将车开到一个死角，然后问我‘有没有时间’，还说‘要带我回家’，要求我坐到前方的乘客座，被我拒绝。”

她说，司机后来突然道歉，并自称是一名大学生，半途让她在宏茂桥64街下车，“我下车后报警备案，同时向Grab投诉。”

警方受询时证实，在2月3日分别接获三名女乘客针对一名26岁私召车男司机的报案。

发言人指出，三名女乘客报案时，都表示男子的行为让她们感到处境不安全，包括危险驾驶，还要求她们坐在前座，同时没有把她们载到目的地。

警方展开调查，并联系Grab确认男司机的身份。男司机在2月4日被逮捕，并已经送他到心理卫生学院进行精神评估。

警方已经向Grab确认司机在2月3日已被停职。

Grab回复《联合晚报》询问时也证实，该司机已经停职，调查仍在进行中。