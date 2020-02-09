入口处量体温 4000人逛“乍都乍”市集

（早报讯）曼谷露天周末市集乍都乍（Chatuchak）市集，已来到旧马城的武吉知马新天地摆摊三个月，前午第一次记者会突接获疾病暴发应对系统已提升至橙色警戒，急忙安排专人在入口处量体温，不过昨晚仍吸引约4000人蜂拥捧场，人气爆表。

泰国曼谷人气最旺的乍都乍周末市集，有超过1万5000摊，是国人访泰国最爱光顾的好去处。

如今，“乍都乍新加坡夜市”（Chatuchak Night Market Singapore）已在周二（4日）来到武吉知马新天地（The Grandstand，旧马城）登场，每逢周二至星期天下午4时半至10时半营业，一直摆摊到5月3日。这也是该市集首次在泰国以外的地方举行。

该市集聚集约200多个摊位，三分之一是来自泰国的摊贩，其余也主要是在本地卖泰国餐或商品的商家。

前午5时半左右，该市集在试营运三天后举行记者会，当时当局刚公布疾病暴发应对系统提升至橙色警戒，主办方发言人法希尔（37岁）承认“措手不及”，透露幕后工作人员正进行紧急会议，决定当晚开始在入口处为所有访客量体温。

法希尔透露，主办方也会每天为摊贩量体温、提供消毒洗手液，若不适应戴口罩，劝请公众若不适就暂且不来。

他说，疫情上月暴发后，网上不少人留言说要避免来夜市，但过去几天每晚都超过千人到访，昨晚是第一个周末，估计来了4000多人，已达到预期目标。

记者昨晚再次到场走访，发现到处人挤人，生意好得很，戴口罩的人估计只有一两成。

他说，由于租金相对便宜，一个月只是约1300元，吸引到不少泰国摊贩准备轮流来摆摊，也可让公众每次到访都有新鲜感。

“如果疫情恶化，我们可能考虑暂停和延长一个月，但一切详情都未敲定。”

记者走访时观察，只有两成访客戴口罩。带妻子和四岁大的女儿来逛市集的的吴橞雄（41岁，私召车司机）说，他随身准备口罩，但没戴上，以平常心对待疫情。

“乍都乍在户外举行，现场通风又宽阔，不是密闭空间，我比较放心带孩子来。我们也有随身带消毒洗手液，时不时给孩子清除手上的细菌。”