国大南大明日起取消大型讲堂课与活动

（早报讯）本地大学明日起，取消50人以上的大型讲堂课和活动。

新加坡国立大学高级副校长杨国柔教授昨天发送电邮给学生说，大学针对橙色疾病应对级别作出额外防范措施，从明天（2月10日）起，所有超过50名学生的大型课程将被取消，改用线上学习制度。至于少过50名学生的课程将不受影响。

同样的，超过50名参与者的项目和活动将被取消或展延。

另外，所有学生和教职员必须在每天上下午测量体温，并在线上系统更新声明。国大也设立三个体温检测站点，让所有进入国大建筑和办公室的访客进行体温检测。

另外，《新明日报》获南洋理工大学机械工程系学生通报，学生收到教授通知，学校遵循教育部发出的指导原则，下周二全职学生的物理讲堂课将被取消，等候通知。兼职学生的小型讲堂课则不受影响，如期进行。下来几周，学校将通知有关测验的相关安排。

不愿具名的国大教职人员说，她每次上课约有30名至50名学生，难免担心会交叉感染，但若没超出50名学生就照常上课。

“我一周要教八堂课，累积起来300个学生，总共花了16小时教课。病毒在潜伏期会传染，所以我挺担心的，希望大家能戴口罩上课，也更注意自己的卫生。”

就读电子科系的国大生王子歆（18岁）对于政府取消学校内的大型集会做法表示肯定，认为将有效预防传播，但有些小组课堂与实验室的课堂有将近50人一起上课，因此恐怕仍不安全，需要大家的合作。

“在实验室每次上课三小时，每堂课内有47个学生。这学期我拿了六个课程，小组课堂约有40人。因此我希望课室能更换成更有空气流通性的较大课室。”