疫情升级 钱币兑换商生意跌八成

（早报讯）疫情肆虐，有钱币兑换商生意大跌80％。

牛车水珍珠坊Crante钱币兑换商合伙人黄素珍说：“目前本地限制中国人前来，而人民币早已成为我最大的业务，来换钱的顾客少了八成。”

黄素珍分享说，过去一周来，至少有十多个已经换好钱准备出行的顾客，取消了机票，又把外币换回新元。

“有顾客告诉我说，新加坡已成为疫情第三大国家，去别的国家说不定还要被隔离，就打消了出国的念头。因此即使去中国以外国家地方旅行的人也少了很多，换钱的人也减少了。”

钱币兑换商协会第二副主席、Bon Voyage钱币兑换商负责人容国华说：“受这次疫情影响，很多国人取消了出行计划，换钱的人大幅减少，生意少了一半。”

容国华说，现在除了少数前往中国公干的顾客，兑换人民币的顾客已经基本没有。

“现在各行各业都受到疫情影响，我们只能寄望疫情早日结束。”

生意差、没顾客，兑换商安排更多员工拿假休息。

黄素珍说：“我的店面位于珍珠坊，有顾客担心这里中国人多，因此不愿来这一带。”

她说，原本新年后是换钱旺季，如今客人少了很多，原本每天只有一名员工休息，现在得让三名员工休息。

她希望，接下来政府补助计划，能帮助到他们这些受疫情影响的商家。

接触纸币细菌多，每天点钱的钱币兑换商员工每两个小时会用消毒液洗手。

钱币兑换商每天与钱为伍，黄素珍说：“有时间的话，我们还会给钱币喷消毒液。”

“我们也在疫情暴发初期就将窗口封上，只留下一道缝，让顾客可以将钱交给我们。我也会督促员工们保持良好的个人卫生。”