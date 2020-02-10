（早报讯）本地去年交通安全情况整体有所改善，致命车祸数量和因致命车祸丧命的人数创下交警自1981年有记录以来的最低。

交通警察今早公布2019年全年数据，去年共发生116起致命车祸，较前年下降四起，而因致命车祸丧命的人数为117人，较前年下降7人。这是交警自1981年有记录以来的新低。

这也意味着，去年本地人口每10万人当中，有2.05人死于交通意外，同样创下有记录以来的最低数字。

另一边，因酒后驾驶导致的车祸去年为153起，较前年的178起下降了14%。因酒驾被捕的人数从前年的2038人，去年近少3.4%，为1969人。

然而，让人担忧的是，因违例超速所导致的车祸去年微增1.3%，为728起，而违例超速的案件也较前年的15万7312起，增加16.4%，达到18万3059起。

另外，因驾驶者闯红灯所导致的车祸连续两年上升，从2017年的117起到前年的134起，去年更达共153起。为此，交警在今年三月底前将在全岛12个地点装置闯红灯摄像机，遏止闯红灯的行为。

交通警局局长林汉明高级助理警察总监在活动后受访说：”2019年的交通安全情况有所改善，交通意外事故与2018年相比有所减少。致命事故和死亡人数也降至自有记录以来的新低。”

不过，他也指出，当局非常关注超速驾驶和闯红灯事故的增加，并劝请驾驶者时刻遵守交通规则。