三产品含违禁成分 当局提醒公众不要买

（早报讯）三款保健美容产品含有强力违禁药物成分，卫生科学局提醒公众不要购买或使用。

卫生科学局今天（2月10日）发文告说，其中两款产品对消费者造成了严重的副作用，另一款产品则含有达到危险水平剂量的治疗阳痿的强力药物成分。

（卫生科学局提供）

第一款产品是“天麻杜仲七叶参”，它含有抗敏药物扑尔敏（chlorpheniramine）及类固醇地塞米松（dexamethasone），通过一家马来西亚药行销售。一名50来岁的男患者在马来西亚购买并长期服用“天麻杜仲七叶参”后，血液皮质醇浓度（blood cortisol levels）不正常。卫生科学局曾于2011年8月提醒公众不要使用同一款产品。

（卫生科学局提供）

第二款产品是“PERLIERE MIMI PEARL CREAM”，它含有复方丙酸氯倍他索（Clobetasol propionate）、酮康唑（Ketoconazole）、磺胺甲恶唑（Sulfamethoxazole）以及甲氧苄啶（Trimethoprim），通过Perliere公司网站及多个电子商务平台销售。一名30来岁的女子使用此产品逾两年，停用后出现皮肤发红、奇痒、灼热感。经皮肤科医生确认，她出现了类固醇停用症状（steroid withdrawal symptoms）。

（卫生科学局提供）

第三款产品是“IMPACTRA”，它含有他达拉非甲基氯化物标准品（Chloropretadalafil）、西地那非（Sildenafil，俗称“伟哥”）以及他达拉非（Tadalafil），通过Gold Tree私人有限公司网站以及多个电子商务平台销售。该公司以“提升男性性能力”作为卖点营销此产品，声称“全自然配方”，实际上却含有上述三种治疗阳痿的处方药物，且达到危险剂量，可引发低血压、中风、心脏病、勃起疼痛及阴茎异常勃起（priapism），如不治疗或导致永久阳痿。

卫生科学局已指示销售“PERLIERE MIMI PEARL CREAM”及“IMPACTRA”的公司停止销售，并与本地电子商务平台合作，将相关商品取下。