违反缺席假规定 国大学生被停学一个月

（早报讯）新加坡国立大学一名学生因违反缺席假规定，被停学一个月。另有数名学生正在接受调查。

国大在官网发文告表示，一名学生违反缺席假（LOA）规定去上了讲堂课，被学校纪律委员会发现。随后，纪律委员会和他通过通讯软件Skype进行听证会，最终认为，学生在缺席假期间上课的行为违反了国大的隔离程序，将对其进行停学一个月的处罚。停学日期将从他缺席假结束后的第一天算起。同时，学校方也在2月7日正式发出一封训诫信，对该学生进行谴责。这些惩罚都将记入该名学生的学业记录中。

国大早前宣布，过去14天从中国大陆返新的新加坡国立大学学生，如果被发现没向大学申报或作假，将即刻被令停学一个月。

没遵守国大安全、卫生与环境处条例的学生，包括违反隔离令、生病（咳嗽、喉咙痛、气喘、发烧、感冒）时却不看医生，或有缺席假却继续上课，也将面对同样惩处。

国大学生事务处处长梁菁副教授还说，所有在国大宿舍接受隔离的学生，必须签署相关的条文和指示。她提醒，违例学生将面对国大纪律委员会的调查，可能面对更长的停学期。“重犯者可能停学一个学期或更长，甚至被大学开除。”

国大强调，缺席假是一种预防措施，可以防止潜在的社区传染风险。正进行缺席假的学生，必须留在家里或宿舍内，并尽量减少与他人的接触。任何人若发现违反规定的学生，可通过电邮举报。