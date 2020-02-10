一片卖一元 “流动贩”卖贵口罩被狠批

（早报讯）男子被指“发灾难财”，开汽车当流动“口罩贩”，一个口罩卖一元，一盒要价40元，公众放上网揭发狠批。

根据面簿贴出的照片，一名身穿黑衣的男子戴着口罩，在裕廊西52街第505座巴刹和小贩中心的停车场贩买口罩。

贴出照片的陈小姐指出，昨日早晨10时，她到小贩中心吃早餐时，看见一辆黑色汽车。

只见汽车的后备箱敞开，里有放置好几箱的箱子，都装满一盒盒的口罩，男子摇身一变，成了流动摊贩，当场开卖。

陈小姐仔细一看，发现其中一箱子贴着一张告示，注明口罩单买要价1元，若是有意购买一盒口罩便需支付40元。

或是注意到大众的视线，男子并没有逗留太久，“摆摊”不到30分钟，便开车走人。

陈小姐透露，期间男子没有大声叫卖，或是招揽生意，路过的人虽有多看几眼，但没人上前购买。她事后在面簿贴出照片，批评男子囤货高价售卖的行为，呼吁公众不要囤货，把口罩留给有需要的人。

贴文有超过8000人转发分享，一同谴责男子自私的行为。网民Lawrence Teo斥责男子使用这样的生意手法，趁火打劫。网民Esther Foo则是指出，若男子还有羞愧之心，应当将口罩捐赠给前线的医疗人员。另外，有网民发声要求有关当局介入彻查，希望公众不要向他购买。