去年通关人数和货品增加 走私案略下降

（早报讯）去年通关人数和货品虽有所增加，但由于移民与关卡局依靠高科技严密把关，去年的走私个案略微下降。

移民与关卡局今早（11日）公布2019年全年数据，去年检查的通关人数达2亿1700万人，货物则达1060万件，同2018年相比分别增加约500万人和30万件货物。

去年所侦获的违禁品案则为9万2292起，同2018年的10万7771起相比下降了14.4%。但是，漏缴的关税和消费税金额每起平均为171元，同比上涨13.2%。

随着通关人口和货物不断增加，当局不敢掉以轻心，包括在入境口岸使用射线照相扫描系统扫描货车，找出任何藏在暗格中的漏税品和违禁品。

去年7月27日，大士关卡的执法人员发现载有混凝土砌块的卡车出现异状，因此钻开砌块，起获1万2479条漏税香烟，是五年来破获的最大宗案件。

随着网购的普及，当局检查的包裹数量也增加。去年9月9日，当局就检查出有人从国外购买吸毒用具，肃毒局则根据线索逮捕两人，并发现他们在家种植大麻。

移民与关卡局总监孙伟明说：“通关人数和货物预计将持续增加，我们将通过科技和对人才的训练，更好地保护我国边境，优化人口和货物流动。”

另外，去年被捕的非法移民和逾期逗留者人数为932人，同2018年的1071相比下跌13%，即便如此当局每个月仍旧进行超过100次突击检查。

权宜婚姻自2012年被非法化后被捕人士则逐年下降，去年因参与权宜婚姻而被捕的只有15人，同前年的32人相比减半。移民与关卡局表示，当局在过去3年侦破了两个假结婚集团，第一起涉及6对夫妇和两名主谋，第二起则由一名主谋安排7对夫妇假结婚。