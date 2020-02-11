今年来新旅客人次料减多达三成

（早报讯）2019新型冠状病毒（简称新冠病毒）疫情将重挫旅游业，预计今年到访新加坡的旅客将减少25％至30％。

新加坡旅游局今早在记者会公布2019年旅游数据时，透露上述预估数字。

旅游局指出，新冠病毒疫情已严重影响访客人次，尤其是来自中国的旅客。由于全球的旅游信心受影响，来自其他主要客源地的旅客人次也料下滑。“按目前情况，旅游局预计今年的访客人次将减少25％至30％。”

另外，政府将成立旅游业复苏行动小组，为旅游业恢复元气及未来增长制定计划和策略。小组成员将由私人和政府机构的代表组成，工作内容包括辨识新冠病毒疫情中的契机、落实措施为本地旅游业注入强心针，同时制定和启动复原计划等。

更多详情将在日后公布。

尽管全球逆风来袭，本地的外国入境旅客及旅游收益连续四年创历史新高，不过增幅却有所放缓，是这四年来最低的。

去年入境旅客人次从前年的1850万增至1910万，增幅达3. 3％。

另外，以去年首九个月为计算基准，2019年全年旅游收益总额预计达271亿元，与2018年全年相比，去年旅游收益增加了约2亿元，涨幅约0. 5％。这主要由访客在服装饰品的花费增加，及飞机票收入提高所带动。