淡滨尼电板车起火 居民破门救人

（早报讯）淡滨尼一单位疑因电板车起火，小孩在屋内呼救，四五名壮汉合力撞门，抬出屋内八旬老翁。

这起事故发生在昨天（10日）凌晨1时许，地点是淡滨尼45街第492G座组屋8楼的一个三方式单位。

邻居透露，涉事组屋单位客厅内充电中的电动踏板车不知何故起火，导致屋内一名八旬老翁送院治疗。

一名不愿透露姓名的邻居受访时表示，失火单位内住着一家四口，经常有许多亲属出入。

“平日会看见一位老伯、他的数名子孙和一位女佣。事发时，相信大叔在客厅睡觉。他们家中有一名女郎是送餐员，常推着一辆电板车。事发后，客厅墙壁都被浓烟熏黑了。”

邻居杨女士（54岁，家庭主妇）则说，事发时曾闻到烟味，但她只是关起家中的门窗，没外出查看。

“我听有到现场查看的邻居说，当时火势不大，但浓烟缭绕，他们突然听到有小孩喊救命，才看到老伯昏迷在客厅中。”

“过后，四五名壮汉撞门入屋，合力抬出那位老伯，民防部队到场后还在电梯口处替老伯做心肺复苏。”

杨女士表示，这起事件在凌晨2时许落幕，并在居民的聊天群组内流传。

民防部队发言人证实接获这起火患的通报，火势在民防人员赶到前由公众以灭火器及消防水管扑灭，一人被送入樟宜综合医院救治。