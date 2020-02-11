好心人收集旧瓶装消毒液 供弱势群体使用

（早报讯）勤洗手是预防病毒传播的最好方法，许多店面的消毒液也因此销售一空，本地一群好心人号召公众捐出旧瓶子，准备包装至少50瓶消毒液提供给有需要的人。

新冠疫情爆发以来，本地美容公司Fawn Labs创办人之一谢培葵在网上留意到有许多网民分享自创消毒液配方，自称效力和市面上销售的消毒液一样。

身为一名专业配方师的谢培葵说：“看了这些自家调配的配方，我非常担忧。这些配方大多只能去除普通细菌，对于新冠病毒起不了什么作用。使用这些不被认证的消毒液还可能弄巧成拙，在涂抹时导致手部接触到细菌。”

谢培葵偶然间发现有几位不愿具名的好心人购买了大量的消毒液，并号召网民提供旧瓶子让他们把消毒液装进去，以放置在有较多年长者和低收入者活动的公共场所。

谢培葵于是联络上他们，与助理黄慧诗一起负责通过消毒酒精及紫外线为旧瓶子杀菌后，才注入消毒液。

据她透露，好心人购买了约10公升的消毒液，准备装满至少50个旧瓶，每个装有约200至500毫升的消毒液。

他们至今共收集到了约30个瓶子，而且都是附有泡沫泵的瓶子，类似Kirei Kirei洗手液瓶。

谢培葵解释：“附有泡沫泵的洗手液瓶挤出的消毒泡沫不只能减少挤出过多而浪费的情况，也可以有效覆盖更大的面积，尤其是给年长者和小孩使用。”

收集旧瓶的行动将持续到明天（12日），有意捐瓶的公众可在上午10时至下午2时，到市区的71-2B道拉实街（Tras Street）捐出瓶子。

他们希望能收集到足够的瓶子，向至少200户有需要的家庭分发消毒液。