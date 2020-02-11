等到不耐烦 德士叔利剪捅乘客监七个月

（早报讯）乘客急着到处找文件，七旬火爆德士叔却赶着要交车，没有时间耗，15元车资偏又收不到，一怒之下挥利剪连捅乘客两下！德士叔一时冲动，换来七个月的牢狱之灾。

这起骇人事件发生在去年5月16日凌晨3时59分左右，地点在芽笼路靠近芽笼4巷的蚬壳油站，《联合晚报》案发隔天也报道了这则血案。

案情显示，被告蔡亚顺（71岁，译音）和27岁的伤者案发前在上述油站起口角，被告突然亮出九公分长剪刀，朝伤者身上猛刺，酿成血案。被告蔡亚顺昨天认下一项持危险武器蓄意伤人罪，被判坐牢七个月。

案情揭露，被告是夜班德士司机，案发当天凌晨3时30分在维多利亚街载了伤者，后者为了找一个黑色文件夹，先后到了芽笼的廉价酒店和芽笼的蚬壳油站。

被告一等再等，没想到伤者竟又要去武吉士继续找文件夹。尽管车资表还在继续跑，但被告已经等得不耐烦，质问伤者到底要等多久，双方一言不合吵了起来。被告盛怒下从车内拿出一把剪刀，伤者紧跟上前，两者扭打起来，混乱中，被告推了伤者颈部一下，拿起剪刀朝他刺了两下。

伤者被刺后吓得向油站员工求助，后者发现伤者在流血，赶紧代伤者支付车资，被告这才开车离开。根据医药报告，伤者的颈项有一道八公分的刀伤，左胸也有一个两公分的伤口，导致血气胸，共住院九天。

被告的代表律师为被告的行为解释时说，被告当时很心急，因为他得在清晨5时把德士开到宏茂桥交车。