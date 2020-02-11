不因疫情暂停军训 王志豪：军中有额外防疫措施

（早报讯）我国武装部队下来可能在德光岛上制定访客限制等额外防疫措施，在新兵入伍与举行结业礼时减少陪同登岛访客的人数。

随着2019新型冠状病毒（简称新冠病毒）疫情警戒层级上星期五（7日）从黄色升至橙色，武装部队在德光岛的基本军训中心（Basic Military Training Centre，简称BMTC）以及其他军营已相应推行额外防疫措施。军训中心目前要求新兵每天两次测量体温，让新兵分时段用餐等，确保现阶段中心里的5000名新兵得到妥善照顾，中心不会出现感染群。

考虑到上个月初入伍的新兵多三个星期完成军训，将举行结业礼，4月也有一批新兵入伍，武装部队正探讨缩减到时候陪同登岛访客的人数。2009年H1N1流感期间，三个兵营出现传播群，当时德光岛也曾推行限制，在新兵入伍与结业礼上，每名新兵最多只能邀请两人陪同或参与。

国防部高级政务部长王志豪星期二（11日）下午到基本军训中心了解中心如何执行新防疫措施时，接受媒体访问。

针对近来有民众要求武装部队暂停战备军人回营受训，表示和平时期没有必要让军人聚集，王志豪回应说，不论有疫情与否，国家防卫仍然重要，国防部不打算让武装部队暂停军训，但军中将根据疫情发展，制定相应措施。

他说：“我今天探访的目的就是要给新兵与他们的家人信心，让他们知道不需要担心，因为我们理解情况，也制定了措施。”