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不因疫情暂停军训 王志豪：军中有额外防疫措施

文 / 黄伟曼

摄影 / 唐家鸿

发布 / 2020年2月11日 6:00 PM

国防部高级政务部长王志豪到基本军训中心了解中心如何执行新防疫措施。（唐家鸿摄）

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（早报讯）我国武装部队下来可能在德光岛上制定访客限制等额外防疫措施，在新兵入伍与举行结业礼时减少陪同登岛访客的人数。

随着2019新型冠状病毒（简称新冠病毒）疫情警戒层级上星期五（7日）从黄色升至橙色，武装部队在德光岛的基本军训中心（Basic Military Training Centre，简称BMTC）以及其他军营已相应推行额外防疫措施。军训中心目前要求新兵每天两次测量体温，让新兵分时段用餐等，确保现阶段中心里的5000名新兵得到妥善照顾，中心不会出现感染群。

考虑到上个月初入伍的新兵多三个星期完成军训，将举行结业礼，4月也有一批新兵入伍，武装部队正探讨缩减到时候陪同登岛访客的人数。2009年H1N1流感期间，三个兵营出现传播群，当时德光岛也曾推行限制，在新兵入伍与结业礼上，每名新兵最多只能邀请两人陪同或参与。

国防部高级政务部长王志豪星期二（11日）下午到基本军训中心了解中心如何执行新防疫措施时，接受媒体访问。

针对近来有民众要求武装部队暂停战备军人回营受训，表示和平时期没有必要让军人聚集，王志豪回应说，不论有疫情与否，国家防卫仍然重要，国防部不打算让武装部队暂停军训，但军中将根据疫情发展，制定相应措施。

他说：“我今天探访的目的就是要给新兵与他们的家人信心，让他们知道不需要担心，因为我们理解情况，也制定了措施。”

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