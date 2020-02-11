新马将合作应对新冠病毒疫情

（早报讯）新加坡将与马来西亚成立双边合作委员会，共同应对新冠病毒疫情。

新加坡卫生部今晚（2月11日）发文告指出，成立委员会是为了强化两国在对抗疫情方面的跨境合作，两国官员近期将商讨如何制定合作委员会的职权。卫生部兼交通部高级政务部长蓝彬明是委员会的其中一名主席。

马来西亚卫生部长祖基菲里也在今天的例行记者会上指出，双边合作委员会将著重分享公共卫生、医药和研究等方面的信息，以便有效对抗疫情。

他说，两国将关注跨境检测和病例管理，并统一两国对确诊病患药物的指示。两国也将确定负责病例管理和追查密切接触者的双边联络官员。他表示，马国方面的领头人是卫生部副部长李文材。

祖基菲里透露，他和卫生部官员已经和新加坡卫生部长颜金勇进行视讯对话。马方与会者还有李文材、卫生部秘书长陈超明、卫生总监诺希山、副总监张志强和罗海扎等。

马国的新冠病毒累积确诊病例共有18起。其中六名患者是马国人，12名为中国人。祖基菲里透露，没有证据显示所有感染新冠病毒的马国公民都曾到过新加坡。他说，只有首名感染者是曾到新加坡出席会议的马国工程师，这项会议没有其他马国人参与。

祖基菲里表示，上述马国工程师的妹妹与岳母过后也证实染病。他表示，其余三个病例是两名从武汉撤回马国的民众，另一个病例是在澳门工作的马国人。