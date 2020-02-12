新加坡前进党为预算案提七点建议

（早报讯）财政预算案发布在即，新加坡前进党提出七点建议，吁请政府从多方面帮国人渡过当前的经济困难。

由前议员陈清木医生领导的前进党今天（2月12日）发文告提出这些建议。该党对政府为应对2019新型冠状病毒所推出的短期财政援助表示欢迎，并建议本年度预算案在更大的范围内降低成本和保护就业，帮助国人和企业渡过非常时期。

其次，该党也建议政府通过扩张性预算案，增加公共支出，提升经济生产和创造就业。

政府在两年前的财政预算案中宣布，计划在2021年至2025年之间，将消费税提高两个百分点至9％，前进党对此提出反对，并认为我国目前财政实力稳固，足以让新加坡推行可持续的长期政策，从根本上解决生活费、房价和医疗费用上涨等课题。

为了确保经济可持续性，前进党认为政府应“更有效”利用国家储备净投资回报贡献（Net Investment Returns Contributions，简称NIRC）实现经济转型，扶持有潜能的本地企业，并通过再培训帮助员工转换跑道，及帮助失业国人就业。

前进党也提出，除了能带来社会效益的长期基础设施建设，政府不应通过增加税收来为大型基础设施建设提供资金，而应以项目自身的财务和商业可行性作为考量。

该党也希望政府特制定长远计划，让国人和企业做更好的规划。

最后，前进党建议接下来的公共支出增幅应低于国内生产总值的增幅。

前进党助理秘书长梁文辉在文告中也说：“我们正经历全球金融危机以来最大的经济逆境，经济转型仍未见成果，这些因素相加在一起，使 得2020 年的预算案至关重要。”

副总理兼财政部长王瑞杰将于本月18日，在国会发表2020年财政预算案。