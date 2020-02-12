去年个人代步工具火患数量翻倍

（早报讯）本地去年全年共发生2862起火患，共造成1死142伤；其中最引人关注的个人代步工具火患数量同前年相比几乎翻倍，全年共发生102起，造成1死46伤。

民防部队今早（2月12日）公布2019年全年数据，不包括垃圾槽火患在内，当局去年接到2862起火患通报，同去年的2656起相比，增加7.8%。

其中，个人代步工具火患从前年的52起几乎翻倍，去年共有102起，增加96.2%，当中的78起火患发生在住家。这类型火患去年共造成46人受伤和1人死亡，比2018年的伤者人数（26人）高出76.9%。

民防部队表示，将继续通过媒体宣传提高个人代步工具使用者的防火意识，教导他们如何减少这类火患，不符合UL2272规格的个人代步工具则应送去销毁。

另一方面，由烟蒂或香烛等火苗引发的火患有1050起，占所有火患的36.7%；电器引起的火患则有661起，占23.1%。

涉及烹煮的火患数量下跌6.1%，去年共有354起；垃圾火患则下跌18.9%，共240起。民防部队提醒，烹饪时应时刻注意炉灶，也不应把垃圾丢弃在公共走廊。

另外，民防部队去年一共接获19万1469通热线电话，比去年多3861通或2.1%，当中的紧急热线共有17万3842通，增加了2.5%。

值得关注的是，去年仍有9.2%的来电为非紧急及虚报电话。也就是说民防部队每日会接到48通这类来电。民防部队表示，非紧急及虚报电话占用宝贵的资源，因此将继续教育公众如何辨别紧急情况。