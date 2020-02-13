两年私吞29万元　眼科诊所会计助理监38个月

（早报讯）眼科诊所会计助理两年多来，78次失信诊所超过29万元，昨被判入狱38个月。

被告陈伟雄（33岁）面对三项监守自盗的控状，事发时是乌节路一带眼科诊所Clearvision Eye Clinic的会计助理。

案情显示，每当病人看诊后，诊所职员会把各病人的看诊费用输入管理软件内。每天打烊后，职员会打印出一天的看诊费用，而被告的职责包括，确认收到的钱与软件显示的相符，将收入存入诊所银行户头，以及每一两个月把账目交给外在会计记账。

在诊所工作的两年多里，即2015年9月4日至2017年10月，被告78次失信诊所29万零211元，把这笔款项存入私人银行户头，用作个人消费。

由于诊所职员会把整叠的软件资料给被告，他知道哪个病人使用了哪种支付方式，因此能够决定他想要取消或刻意少申报的交易。他之后则会从诊所放置每天收入的盒子里，取出现金。在把账目给外在会计师记账前，被告也会试图掩饰罪行。

首先，他会登入诊所的管理软件取消一些交易，然后重新记录账目，再扔掉看诊费的打印本。期间，被告70次擅改或取消73个病人的付款交易。

2017年9月，当一名病人复诊时，发现他的付款交易遭被告取消后，诊所的资深护士介入调查，才揭发被告罪行。诊所经理事后报案，被告至今未做出赔偿。他昨天被判入狱38个月。（人名译音）