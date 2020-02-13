针对特赦过程提出司法检讨 高庭驳回马国死囚申请

（早报讯）马来西亚死囚指提出特赦的过程有欠公平，成功暂缓死刑，入禀高庭针对特赦过程提出司法检讨。不过，高庭驳回申请。

被告潘尼尔·赛尔万（Pannir Selvam，33岁）于2017年前，因走私51.84克的海洛英，被判强制性死刑。前年2月，他针对罪名上诉，上诉被驳回。后来，被告向哈莉玛总统要求特赦，但要求同样不获准。

被告在处决前一天到高庭提出上诉，称总统府和新加坡监狱服务分别寄出两封信给其家人，总统府的信是通知家人特赦要求不获准，监狱的信则确定其处决日期，两封信的日期都是5月17日。

被告指出，家人持有的快递收据显示，信件是5月16日寄出，因此质疑特赦过程欠公平。

三司基于被告在处决日期的一周前才知道何时会被处决，以及特赦申请不获准，决定暂缓其处决。

被告前天通过律师提出司法检讨挑战的申请，表示要挑战三大点，包括总统特赦过程、总检察长不肯颁发免死的合作证书、总检察署不肯让被告代表律师与被告同谋见面。

被告称，他被捕后提供资料，协助警方捉拿一名毒贩扎姆里，但总检察长不肯颁发合作证书，被告逃不过死刑。律师后来向总检察署要求与扎姆里见面，不过申请被拒绝。

高庭法官施奇恩前天在内堂审理，经考虑后，不认为赛尔万有充分的法律依据与证据来提出司法检讨，因此驳回申请。律师表示有意提出上诉，被告必须在一个月内提出上诉。（人名译音）